Tentano furto in un'abitazione, ma il colpo sfuma perché i vicini chiamano i carabinieri

Tentato furto questa mattina a Serrano, frazione di Carpignano Salentino, in provincia di Lecce. Erano passate le 9,30, quando la proprietaria, uscita poco prima dalla sua abitazione in via Budapest, è stata chiamata dai carabinieri. All'arrivo della pattuglie sono stati riscontrati segni evidenti di effrazione sulla porta d'ingresso.

L'allarme dei vicini

A dare l'allarme, arrivata anche alla centrale operativa di Almaroma, alcuni vicini che avevano notato una Audi A3 di colore scuro con tre persone a bordo allontanarsi dalla casa. Per loro non c'è stato niente da fare, non hanno fatto in tempo ad entrare in casa, come poi riscontrato anche dalla stessa signora giunta sul posto. I Carabinieri sono ancora alla ricerca dell'auto segnalata.