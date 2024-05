«La copertura dello stadio di Lecce? C’è la disponibilità del governo e io sono disponibile a guardare attentamente la proposta». Le parole del commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese dà nuova linfa al grande sogno dei tifosi leccesi. Parole che arrivano dall’incontro di ieri a Taranto di Ferrarese con il sindaco Carlo Salvemini (e Giuseppe Marchionna di Brindisi) per la firma degli accordi che mettono in rampa di lancio i progetti già finanziati. Ma è stata anche l’occasione - e non poteva essere diversamente - per sondare le possibilità reali di vedere finanziata anche la copertura del Via del Mare. Un’opera molto spinta anche dal presidente dell’Unione sportiva Lecce Saverio Sticchi Damiani che nelle scorse settimane ha donato al Comune di Lecce una prima bozza di progetto.

I costi

I costi dell’intervento sono stimati in circa 15 milioni, che sarebbero in aggiunta agli 11,3 milioni previsti per lo stadio e ai 2,7 per il PalaVentura di piazza Palio, già stanziati. «Io sono con le porte spalancate del Comune di Lecce per accogliere la proposta, farla nostra e proporla, a nostra volta, al Governo e alla struttura commissariale - dice Salvemini -. Se ci fosse quest’ulteriore chance per la città, saremmo stracontenti. Parliamo però di previsioni, di aggiornamenti del master plan, di stanziamenti pubblici aggiuntivi, e quindi, non dipendendo da me, devo naturalmente essere ambasciatore. C’è la massima disponibilità. Nessun amministratore pubblico, nessun tifoso e sostenitore del Lecce, potrebbe non augurarsi uno stadio contemporaneo, pronto ad essere utilizzato anche per i Giochi così come lo evochiamo, però bisogna anche verificare la possibilità di disporre di questi finanziamenti. Con la copertura, lo stadio diverrebbe più bello, più funzionale, più stimolante per i giocatori e la tifoseria». E in riferimento agli interventi già finalizzati aggiunge: «Si tratta del più importante investimento pubblico su due strutture, lo Stadio e il Palasport che grazie ai lavori potranno compiere un importate salto di qualità. Condivido questa gioia con tutti i nostri concittadini, con gli sportivi leccesi e con le società che utilizzano questi impianti. Ringrazio l'Unione Sportiva Lecce e il Presidente Saverio Sticchi Damiani, che hanno realizzato lo studio di fattibilità per gli interventi sullo Stadio. L'ufficio sport del Comune, che ha lavorato sulla progettazione, già in fase definitiva, per il Palaventura, l'assessore Paolo Foresio che con me ha seguito ogni fase di questa vicenda. Era un’occasione irripetibile - conclude Salvemini -, l'abbiamo colta nel migliore dei modi facendo squadra nell'interesse pubblico. Con lo stesso spirito stiamo lavorando al nuovo sogno: la copertura integrale del Via del Mare. Per il momento ci godiamo questo primo e già importantissimo risultato. Ora al lavoro, le opere dovranno essere concluse nel 2026, in linea con il cronoprogramma fissato dal Comitato».

La risposta di Ferrarese

E la risposta di Ferrarese? La copertura a via Del Mare, il commissario la equipara al «sogno di Lecce. C’è la disponibilità del Governo, ho sentito i ministri Fitto e Abodi, e io sono disponibile a guardare attentamente il Documento di indirizzo alla progettazione che sulla copertura mi dovrebbe essere trasmesso nei prossimi giorni da Lecce. Lo valuterò con la mia struttura. Stima di 15 milioni? Forse anche più, sarà il Dip a darci un’indicazione. Non stiamo parlando di poca cosa, ma di importi significativi e per un impianto come lo stadio sono finanziamenti che passano una sola volta. È vero che Taranto è capitale dei Giochi del Mediterraneo, ma Lecce ha un ruolo molto importante per le partite di calcio».

Soddisfatto anche il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo pugliese del partito in commissione Finanze alla Camera: «Voglio ringraziare il Governo Meloni e, in particolare, il ministro Fitto per aver garantito lo svolgimento dell'evento con il commissariamento del precedente comitato la cui inerzia rischiava di farlo perdere e per aver dapprima confermato le risorse e poi con l'ultima legge di bilancio averle significativamente incrementate. Peraltro, come è stato ribadito nell’incontro tra il ministro Fitto e il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, il governo ha, infatti, garantito ulteriori risorse per i Giochi del Mediterraneo che saranno destinati alla copertura della ristrutturazione dello Stadio».