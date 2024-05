Atti vandalici nelle strade di Torre dell'Orso: distrutti lampioni e pali nella notte

Atti vandalici nella notte a Torre dell'Orso marina del comune di Melendugno. A essere presi di mira sono stati alcuni pali dei lampioni sradicati fino a spezzare i fili elettrici con potenziale gravissima pericolosità per le persone.

I vandali hanno preso di mira lampioni e luci presenti nei luoghi centrali della marina, nei pressi dei Giardini del Sole. La scoperta è avvenuta ieri mattina - domenica 12 maggio.

«Non è più tollerabile questa situazione - dice il sindaco Maurizio Cisternino - Noi amministratori cerchiamo di impegnarci costantemente per il decoro del territorio e assistere a questa mancanza di rispetto non è più accettabile. Dobbiamo prenderci cura della nostra casa, dei luoghi in cui viviamo, e non trattarli in questo modo. È un danno per l’intera comunità. Ripristineremo le opere rovinate, ma assicuro ai nostri concittadini che non rimarrà un danno impunito. Faremo quanto è in nostro potere per trovare i responsabili».