Manduria, ancora fuoco nella discarica abusiva

Continuano gli incendi nelle discariche abusive, questa volta è stata nuovamente presa di mira l’ampia area in località Archignano. Che una discarica abusiva possa diventare una specie di bruciatore di rifiuti speciali e pericolosi, deve porre di fronte a un interrogativo le competenti autorità di vigilanza, affinchè si provveda a individuare e sanzionare adeguatamente i responsabili. Purtroppo, quello del ripetersi di roghi è quanto accade da un po’ di tempo in località Archignano in agro di Manduria, dove, nella grossa discarica abusiva che si espande a macchia di leopardo, oltre ai diversi ettari di macchia mediterranea distrutti dal fuoco, si aggiungono incendi presumibilmente appiccati per cancellare le tracce di rifiuti speciali che andrebbero invece smaltiti in apposite discariche autorizzate.

Gli episodi

Infatti, l’altro ieri notte un denso acre fumo si è sviluppato in quell’area, a seguito dell’ennesimo incendio che ignoti avrebbero appiccato, distruggendo ulteriormente la macchia mediterranea e danneggiando alcune colture limitrofe. Questo ennesimo episodio, ha ulteriormente allertato la Polizia Locale che dovrà provvedere a opportuni sistemi di sorveglianza per cercare di evitare che simili episodi continuino a verificarsi, ciò a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Il ripetersi di incendi nella stessa area di oggetti e sostanze non ancora bene identificate, è favorito dalla posizione molto distante dal centro abitato. Non si dimentichi che un paio di mesi fa sempre in quell’area vennero ammucchiati e bruciati diversi quintali di scarti di pellame, fatto questo che ha visto già impegnati i carabinieri di Manduria alla ricerca dei responsabili, in quanto trattasi di materiali trattati con prodotti tossici, trovati anche in altre località della fascia jonica. Purtroppo però, nonostante da parte comunale si sia al corrente dell’esistenza di discariche abusive sul territorio di Manduria, nessun intervento risolutivo è stato eseguito finora, affinchè si provveda alla bonifica dei suoli interessati. Purtroppo, bisogna prendere atto che ad oggi si sono rivelate infruttuose anche le procedure per individuare i proprietari dei terreni interessati dalla presenza di discariche abusive, dato l’obbligo di provvedere alla bonifica.