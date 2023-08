Incendio a Gallipoli: le fiamme, partite dai terreni incolti, raggiungono la struttura ricettiva

Le fiamme partono dai terreni incolti ai margini della provinciale e rischiano di propagarsi ad una tenuta. E' stato domato solo pochi minuti fa l'incendio scoppiato nel primo pomeriggio a Gallipoli in contrada Canali, a ridosso della strada provinciale 52, che collega la Città Bella a Sannicola. Le fiamme, partite dalle sterpaglie, alimentate dal vento hanno raggiunto il canale di bonifica e lì hanno avvolto il canneto e la vegetazione incolta cresciuta sugli argini del corso d'acqua artificiale.

Le fiamme alimentate dal vento

Il fuoco ha raggiunto anche il muro di cinta della struttura ricettiva “Tenuta Espada”, danneggiandolo, e incendiando parzialmente anche due palme e l'impianto di irrigazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gallipoli, che a fatica sono riusciti a domare il fuoco. Le fiamme si sono propagate per almeno 4-500 metri verso Gallipoli, arrivando a ridosso di via Scalelle. Si è reso necessario l'intervento della polizia per chiudere temporaneamente al traffico la provinciale per Sannicola.