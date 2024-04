Salento, nuovo incendio: in fiamme due auto. Danneggiati gli infissi dei fabbricati

Ancora auto in fiamme nella notte: due quelle incendiate a Parabita, nel Salento. Intorno alle 3.30 della notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cesare Battisti per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo le vetture una Fiat Doblò, intestata a G.R. del 1966 proprietario di un negozio di abbigliamento, e una Fiat Panda di proprietà di G.S. del 1977.

L'incendio ha causato danni considerevoli alle vetture coinvolte, oltre a danneggiare lievemente e parzialmente gli infissi dei fabbricati nelle immediate vicinanze.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando che l'incendio potesse provocare altri danni.

Al momento, le cause che hanno scatenato l'incendio sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.