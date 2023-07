Cede una botola, volo di oltre 2 metri in una grotta: ferita una 12enne

Una bambina di 12 anni è rimasta ferita dopo essere caduta all'interno di una botola, profonda poco più di due metri, che si è improvvisamente aperta in una piccola grotta a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. A lanciare l'allarme la madre che si trovava con lei.

Le operazioni di recupero

Sono stati alcuni residenti della zona i primi ad intervenire per recuperare con una scala la bambina, caduta dopo che la lastra in cemento di copertura si è sgretolata all'interno di questo luogo religioso, chiamato 'Grotta della madonnina'. Sul posto in pochi minuti sono giunti per coordinare le operazioni di soccorso gli agenti della polizia locale di Cellino San Marco, carabinieri ed il personale del 118 che ha prestato le prime cure alla 12enne, le cui condizioni non sono ritenute gravi.