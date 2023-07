Perde l'equilibrio e cade dall'impalcatura: incidente sul lavoro in Salento

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lecce. Un operaio di 60 anni è rimasto ferito, non in modo grave, mentre lavorava alla ristrutturazione del faro di Torre San Giovanni, nel porticciolo della località marina di Ugento.

Cosa è successo

L'uomo, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo dall'impalcatura. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato portato all'ospedale di Scorrano dove viene tenuto sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal. Nel 2020 l'agenzia del demanio ha traferito la proprietà del faro al Comune di Ugento.