Salento, muore sul lavoro nell'incidente tra due camion

Incidente mortale sul lavoro a Minervino di Lecce in uno scontro tra due camion all'Interno di un'azienda. Morto un uomo. La dinamica dell'impatto è in fase di valutazione. La vittima è Salvatore Spongano, 55 anni, di Cutrofiano, dipendente di una azienda di Casarano che stava effettuando un servizio per la ditta titolare del cantiere.

Sembrerebbe che l'autista di uno dei camion fosse sceso dal mezzo, alle spalle del quale c'era un altro camion condotto da un collega. A quanto pare il tir si sarebbe mosso, autonomamente, travolgendo l'operaio e provocandone il decisso.

I soccorsi

A lanciare l'allarme per i soccorsi sarebbero stati alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e richiamato sul posto i sanitari del 118. Intervenuti per le indagini in un'azienda in via Kennedy, i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Maglie, i vigili del fuoco e il personale spesal. Atteso l'arrivo anche del magistrato di turno.