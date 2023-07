Morto domenica in un incidente stradale: la tragedia causata da una chiazza d'olio? Oggi l'autopsia sul corpo di Antonello

Sarà effettuata questo pomeriggio, alle ore 18, presso il cimitero di Ostuni, l'autopsia sul corpo del 60enne Antonello Savoia, il commercialista fasanese deceduto domenica mattina, sulla Statale 172, nei pressi della frazione collinare di Laureto, dopo essere scivolato con la sua moto su una chiazza d'olio formatasi dopo la rottura meccanica di un'auto transitata poco prima.

Il pubblico ministero della Procura di Brindisi che segue il caso, Paola Palumbo, ha incaricato dell'esame autoptico il dottor Nicola Urso. Le circostanze della morte di Savoia, quindi, devono essere ancora chiarite del tutto e una delle risposte potrebbe arrivare proprio dall'autopsia. Il professionista è deceduto per le lesioni riportate nell'urto contro la parete rocciosa o ha avuto un malore? Di certo il fatto che le indagini siano state portate avanti in questi giorni e che la salma non sia stata ancora riconsegnata alla famiglia lascia presupporre che qualcosa da chiarire in effetti c'era.

La dinamica dovrà essere indicata dagli agenti della Polizia locale di Fasano che hanno rilevato il sinistro. Nell'immediatezza della tragedia il fratello della vittima aveva dichiarato che la motocicletta di Antonello fosse scivolata su una chiazza d'olio formatasi dopo la rottura della coppa dell'olio di un'auto causata da un masso caduto dalla parete rocciosa. «Per me ci sono delle responsabilità su quanto accaduto - aveva sottolineato Alfio Savoia -. A partire dal fatto che una parete rocciosa che perde massi non può non avere una rete di protezione. Ci deve scappare il morto prima di prendere provvedimenti».

La famiglia, quindi, aveva chiesto chiarezza sull'accaduto e la Procura di Brindisi sta in effetti indagando.

La tragedia si poteva evitare?

Tragica fatalità o la tragedia si poteva evitare? Questo il quesito che i parenti di Antonello Savoia hanno posto agli inquirenti. E in attesa di risposte, ad oggi, comunque, non hanno ancora presentato denunce in attesa dello sviluppo degli eventi.

In questi giorni la salma è così rimasta in una cella frigorifera del cimitero di Fasano e questa mattina sarà trasferita al camposanto ostunese per l'esame autoptico. Dopo di che sarà riconsegnata alla famiglia con i funerali che si terranno domani pomeriggio, alle ore 16.30, presso la chiesa di San Francesco da Paola.

Antonello Savoia, domenica scorsa, intorno alle 13, stava percorrendo la Statale 172 in direzione Laureto quando, subito dopo una curva, la sua potente moto enduro ha perso aderenza sul manto stradale a causa - circostanza da stabilire - di una chiazza d'olio sull'asfalto.

Savoia non è riuscito a mantenere il mezzo ed è caduto prima rovinosamente sull'asfalto andando poi a sbattere sul costone roccioso presente a ridosso della carreggiata. Non ci sono stati altri mezzi coinvolti nel sinistro. Gli automobilisti di passaggio hanno dato immediatamente l'allarme e sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare Savoia ma non c'è stato nulla da fare.