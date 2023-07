Incidente stradale sulla via del mare: con l'auto contro un olivo. Feriti padre, madre e figlio

Ennesimo incidente stradale nella notte sulla provinciale che collega Leverano a Porto Cesareo: intorno alle 2.45 una squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è intervenuta sulla provinciale 113 per un incidente stradale che ha visto coinvolta una una Fiat 500 L con a bordo una famiglia di Veglie.

Per cause ancora tutte da chaire l'auto era finita fuori strada e poi è andata a sbattere contro un albero di olivo. Il conducente dell'auto è rimasto incastrato nelle lamiere mentre la moglie e il figlio erano stati già estratti dal personale del 118. Dopo un lungo lavoro i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre l'uomo dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari. Tutti e tre venivano traportati in codice rosso presso ilVito Fazzi di Lecce.