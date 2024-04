Lecce, incendio in un appartamento: donna salvata da vigili del fuoco

Paura in serata a Lecce, per un incendio divampato all'interno di un appartamento su viale Japigia. Soccorse e salvate dai vigili del fuoco due persone, tra cui una donna che dormiva in casa. L'allarme è scattato poco dopo le 21. A notare le lingue le fuoco e il fumo fuoriuscire dalle finestre dall'appartamento al terzo piano dell'edificio è stato un condomino residente al livello superiore. Partita la richiesta di soccorso, in breve sul posto sono intervenute due unità dei caschi rossi del comando provinciale, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Messa in moto la macchina dei soccorsi, i vigili del fuoco con il supporto di un'autoscala hanno raggiunto il terzo piano dell'edificio, e una volta dentro hanno salvato la donna che dormiva nella camera da letto, e che probabilemente stordita dai fumi inalati nel sonno non si era resa conto del pericolo. La signora è stata quindi consegnata ai sanitari del 118 per le cure ospedaliere. Intanto i caschi rossi hanno proseguito l'intervento di spegnimento delle fiamme che avevano avvolto quasi tutto l'appartamento, divorando mobili e suppellettili, per poi mettere in sicurezza l'intero edificio. Al pian terreno intanto erano state evacuate due attività di ristorazione per evitare rischi durante l'intervento. Bloccato anche il traffico veicolare dall'intervento degli agenti di polizia locale.

Le cause dell'incendio

Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, l'incendio sarebbe divampato in camera da letto, scaturito da alcune candele dimenticate accesa dalla donna che si era messa a letto.

Le fiamme avrebbero inizialmente interessato le tende e poi si sarebbero diffuse rapidamente su arredi e nelle altre stanze. Sull'episodio sono tuttavia in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.