Incendio in un garage: una persona intossicata dal fumo sprigionatosi da un incendio e alcuni appartamenti inagibili

Incendio in un garage di una palazzina: una persona intossicata dal fumo sprigionatosi da un incendio e alcuni appartamenti inagibili. E' questo il bilancio di un rogo spento ieri sera a Nardò, in Salento, dai vigili del fuoco intervenuti in via Vittorio Veneto per spegnere le fiamme divampate nel box auto di un garage annesso ad una palazzina di cinque piani. A causa dell'effetto camino, i fumi si sono diffusi ai piani superiori.

Le elevate temperature hanno causato il distacco delle pignatte del solaio del garage, rendendo inagibili due appartamenti. Durante l'intervento una persona è rimasta intossicata ed è stata soccorsa dal personale del 118. Dopo un sopralluogo tecnico è stata dichiarata l'inagibilità del piano terra e degli appartamenti restanti per motivi igienico-sanitari. Inoltre, i vigili del fuoco hanno recuperato e messo in salvo un cane che si trovava in uno degli appartamenti. Al momento, le cause che hanno provocato l'incendio sono ancora in fase di accertamento.