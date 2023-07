Rubati farmaci salvavita, la Asl: «Siamo sdegnati. Così i malati rischiano problemi seri»

Ladri con il bottino... grosso. E soprattutto con quanto di più prezioso possa esistere: al Presidio territoriale di Mottola, sono stati sottratti in farmacia alcuni farmaci per terapie salvavita. Lo rende noto l'Asl di Taranto. Secondo una prima ricostruzione intorno alle 3, i vigilanti, allertati dall'allarme, sono intervenuti nella struttura e hanno accertato i segni di una effrazione. Inizialmente non risultava alcuna manomissione, ma dopo un'ora sono stati nuovamente chiamati a intervenire ed hanno riscontrato il furto. Contestualmente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno constatato la presenza di un Suv che, a forte velocità, si allontanava dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. Chiamati sul posto, i responsabili della farmacia hanno confermato il furto, dal banco refrigerato, di farmaci necessari per la cura di pazienti con gravi patologie e dall'ingente costo.

La asl: «sdegnati»

Il direttore generale dell'Asl Vito Gregorio Colacicco si è detto «sdegnato». «In più, questi farmaci - ha spiegato - sarebbero serviti alla cura di persone con patologie molto gravi e la loro mancanza potrebbe provocare gravi ripercussioni su di loro.

Per questo, mentre ci auguriamo che le indagini possano individuare i responsabili, ci siamo immediatamente attivati per garantire il recupero di tali preparazioni e, quindi, garantire le cure a chi ne ha bisogno».