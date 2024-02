Furti a raffica, cittadini in allarme a Noci. Sos del sindaco: «Segnalate i sospetti»

Nelle ultime settimane Noci si trova ad affrontare un aumento preoccupante di furti e tentativi di furto in abitazioni che hanno destato grande apprensione tra i residenti. Uno degli episodi più recenti ad aver scosso la comunità è stato il tentativo di furto avvenuto presso una villetta in via Gioia, segnalato sui social media. Secondo le testimonianze, i malfattori coinvolti sarebbero tre, di cui uno descritto come abbastanza alto. L’escalation di questi atti criminosi sta suscitando apprensione poiché l’impatto sulla sicurezza e sul benessere della comunità è significativo.

Il problema sicurezza



I furti infatti non solo danneggiano i singoli individui colpiti direttamente, ma generano anche un senso diffuso di insicurezza tra la popolazione.

I carabinieri della stazione di Noci sono costantemente al lavoro per garantire sicurezza in città e stanno indagando su quanto sta avvenendo nella speranza che possano trovare indizi utili atti a risalire all’identità dei ladri. Di fronte a questa situazione, però, è essenziale che gli stessi cittadini di Noci si uniscano per adottare misure di sicurezza aggiuntive e collaborare strettamente con le autorità locali per prevenire e contrastare tali crimini. La segnalazione tempestiva di attività sospette e la cooperazione con le forze dell’ordine sono fondamentali per contrastare questo tipo di attività criminale e proteggere la comunità. Nella gestione di situazioni di emergenza come questa, è cruciale mantenere un atteggiamento di solidarietà e collaborazione. L’unione e il supporto reciproco tra i residenti possono fare la differenza nel preservare la sicurezza di tutti e nel creare un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

Il sindaco

Sulla questione è vigile anche l’amministrazione comunale. «Rassicuro tutti che l'amministrazione comunale sta trattando questa situazione con estrema serietà – spiega infatti il sindaco di Noci Francesco Intini -. In collaborazione con le forze dell'ordine, stiamo lavorando incessantemente per garantire la sicurezza di tutti e affinché i responsabili siano individuati e i colpevoli siano assicurati alla giustizia. Faccio un appello diretto ai cittadini: è importante che ci uniamo e collaboriamo attivamente in questo momento particolare. Ogni segnalazione di comportamenti sospetti e ogni forma di supporto alle forze dell'ordine, sono fondamentali per combattere l'attività criminale e per garantire sicurezza e benessere nelle nostre comunità». Il modus operandi dei ladri è sempre lo stesso. I malfattori approfittano del fatto che i proprietari degli appartamenti sono fuori casa per forzare le porte d’ingresso e portare via oggetti di oro, orologi e denaro in contante. Probabilmente nella banda c’è qualche basista che riesce a fornire informazioni dettagliate sulle abitazioni da colpire e per di più le stesse sono monitorate dagli stessi ladri dato che agiscono solo quando sono sicuri che all’interno non c’è nessuno. In alcuni casi, ma si tratta davvero di eccezioni, le varie bande osano entrare anche quando i proprietari sono in casa ma dato il rischio eccessivo di essere scoperti sono davvero pochi gli episodi di questo genere.



