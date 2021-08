Inferno a Porto Badisco: inceneriti 45 ettari di macchia mediterranea. Vigili del fuoco al lavoro per la bonifica

Per ore le fiamme hanno devastato tutto, in uno degli angoli più belli del Salento, costringendo i vigili del fuoco a chiudere la litoranea fino a Santa Cesarea terme e a evacuare una struttura alberghiera con 32 ospiti. Poi alle 2 di notte, l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri a Porto Badisco è stato domato. I caschi rossi, tuttavia, sono ancora al lavoro per completare la bonifica dell'area e monitorare che non vi siano focolai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati