Incendio nelle campagne di Zollino, il forte vento spinge le fiamme verso le case

Un incendio di vaste dimensioni sta interessando le campagne di Zollino e lambisce le prime case. Chiesto l’ intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati in altra operazione. Le fiamme sono partite da qualche campagna del confinante feudo di Martano. A sud-est del paese, verso Apigliano.

Ancora da comprendere l'origine del rogo: non si esclude che che qualcuno abbia appiccato il fuoco per pulire la campagna dalle stoppie e abbia perso il controllo delle fiamme che sostenute dal forte vento di scirocco hanno fatto avanzare l'incendio in breve tempo aggredendo le campagne limitrofe e raggiungendo, in brevissimo tempo, quelle del confinante feudo di Zollino. Percorso su cui sono presenti alcune abitazioni. L’incendio sarebbe partito intorno a mezzogiorno. Il fumo ha invaso l’intero paese rendendo l’aria irrespirabile.

Sul posto i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio, operazione resa difficile dal forte vento.