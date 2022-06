Si rompe un tubo del gas durante i lavori: evacuate dieci abitazioni e attività commerciali

Si rompe un tubo del gas durante i lavori stradali di Aqp: evacuate dieci abitazioni e attività commerciali.

L'allarme in paese

L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 11.30 quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per un intervento a San Cesario, in via Unità d'Italia. La puzza di gas era troppo forte per non far preoccupare i residenti. Una tubazione stradale infatti si è rotta durante i lavori che stava effettuando Acquedotto pugliese.

I vigili del fuoco unitamente al Nucleo NBCR ( Nucleare, Biologico, Chimico, Radilogico) sono intervenuto per bloccare la perdita di gas dovuta appunto alla rottura di una tubazione. La ditta "2i retegas" sta provvedendo alla riparazione con sostituzione del tratto interessato. A titolo precauzionale sono state fatte evacuare 10 abitazioni e alcune attività commerciali prossime al punto in cui si è verificato l'incidente. Al momento le operazioni sono in corso.