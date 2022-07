Incendi nel Salento: evacuate diverse abitazioni

Altra giornata di incendi in tutto il Salento. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e dei distaccamenti hanno dovuto affrontare, complice il caldo e il vento, una serie di emergenze in tutta la provincia. A Parabita, in contrada Terrisi, dove ci sono anche diversi ripetitori tv. È stato necessario far evacuare alcune abitazioni perché il fuoco le ha sfiorate. La situazione è tornata sotto controllo nel tardo pomeriggio, ma ai pompieri è spettato il compito di presidiare la zona per evitare che i focolai riprendessero a bruciare.

APPROFONDIMENTI ESTATE DI FUOCO Emergenza incendi in Puglia: 70 in due giorni. Brucia il bosco di... L'EMERGENZA Incendi nel Salento: paura a Baia Verde, evacuate le case a... L'ALLARME Puglia, pomeriggio di roghi: due incendi nel Tarantino, uno a... L'EMERGENZA Due incendi nel basso Salento: la Puglia torna a bruciare



A Lequile, alle spalle del campo sportivo, è divampato un incendio che ha distrutto alcuni ulivi. Anche in quel caso, sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Come segnalato da Coldiretti sono stati moltissimi i roghi nelle campagne salentine, negli ultimi giorni.

Un altro rogo si è sviluppato ieri tra Maglie e Neviano. Anche qui ad essere avvolti dal fuoco sono stati ulivi e le fiamme hanno minacciato le abitazioni.



Puntualmente si avviano le indagini per individuare l’innesco, nel tentativo di giungere a identificare i responsabili.



È stato possibile nei giorni scorsi a Morciano di Leuca, dove sono andati in fumo 30 ettari di terreno di cui 7 di bosco ed è stato denunciato dai carabinieri forestali il titolare di un’azienda agricola che, a quanto accertato, aveva dato fuoco a residui di potatura violando l’ordinanza che vieta di appiccare qualsiasi tipo di fuoco da metà giugno fino a metà settembre.