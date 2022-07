Salento, bruciano tre serre in un incendio: messe in sicurezza le case

Una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli unitamente a quella di Ugento e il supporto con autobotte sono intervenuti a Taviano per un grosso incendio di sterpaglie alberi che ha coinvolto tre serre. Anche la protezione civile C'è stata paura per le persone, ma per fortuna nessun ferito. I danni provocati sono ingenti, le conseguenze visibili a occhio nudo. Sul posto anche personale della Protezione civile di Matino e Casarano. L’intervento è durato oltre quattro ore ed è valso a salvare alcune abitazioni. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.