Furti in casa, auto rubate e ricettazione: otto arresti, il fratellastro di Cassano al vertice del clan/I “colpi” con le parrucche da donna

Associazione per delinquere finalizzata a furti in abitazione, furti di autovetture e furti su autovetture, tentata rapina in abitazione, ricettazione, falso e violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale.

Otto arresti da parte dei carabinieri a Bari nei quartieri San Paolo, San Girolamo e Santo Spirito) e Sannicandro di Bari. A capo della banda c'era Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex stella del calcio Antonio (con il quale, giusto sottolineare, non vi sono rapporti ma sono accomunati unicamente dal il padre): già detenuto a Taranto, era al vertice dell’associazione.