Natale, in calo il prezzo della benzina e anche fare la spesa è più conveniente (col trimestre anti-inflazione). Ma la carne resta intoccabile

Il ponte dell’Immacolata ha portato un po’ di serenità agli italiani in viaggio, grazie al ribasso dei prezzi del carburante. La benzina, in calo come il gasolio, ha raggiunto il minimo annuo, scendendo sotto la soglia di 1,8 euro al litro. E pur senza l’aiuto degli investimenti statali, né del prezzo medio nazionale esposto, durante questi giorni di festa, è possibile trovare dei distributori di benzina che offrono il diesel anche 1,68 euro a litro. Ma il calo dei prezzi del carburante ha avuto effetti positivi anche su altri settori, come quello alimentare. Infatti dallo scorso primo ottobre è partito il trimestre anti-inflazione.

In cosa consiste



Si tratta di un accordo che blocca i prezzi della spesa di generi alimentari e non, per cui è stato reso noto l'elenco dei supermercati e dei negozi dove fare spesa nel trimestre anti inflazione. «È sicuramente una manovra molto intelligente, che ha fermato il rialzo dei prezzi di alcuni prodotti - racconta Tiziano De Dominicis-.

Ormai sono mesi che cerco e riconosco i prodotti che hanno i prezzi bloccati. Per la maggior parte si tratta di prodotti generici che hanno il marchio del supermercato, ma questo, oltre che un modo per conoscere nuovi prodotti, è anche un metodo per risparmiare qualcosa ogni volta che si fa a fare la spesa».



Buone notizie arrivano infatti anche in relazione a uno dei prodotti che non può mancare sulle nostre tavole, dove regna la cucina mediterranea: l'olio d'oliva. Dopo oltre un anno di costanti aumenti, nell'ultimo mese, finalmente, si è registrato il primo rientro dei prezzi per il prodotto olio extravergine nazionale. A renderlo noto è la Borsa merci telematica italiana (Bmti). In un rapporto di settore gli analisti registrano che per la prima volta, da giugno 2022, le rilevazioni hanno mostrato un segnale di rientro nei valori di scambio degli oli extravergine e nel complesso l'unico dato in rialzo nel mese di ottobre è rappresentato dall'olio di sansa di oliva raffinato. Nel dettaglio, si rileva un -2,4% per l'olio extravergine di oliva con acidità max 0,8%; un -1,3% per l'olio extravergine di oliva con acidità max 0,6%. Ad oggi il costo al chilogrammo è addirittura sceso sotto i 9euro/kg.



«Sembra che stiamo tornando ad avere nuovamente un buon potere d'acquisto e che finalmente dopo il Covid e la guerra in Ucraina, che ha inciso facendo impennare i prezzi, qualcosa stia cambiando nel carrello della spesa - racconta Teresa Urso -, che si riempie più facilmente e probabilmente è facile ipotizzare un banchetto natalizio più ricco rispetto allo scorso anno».

Quello che però sembra essere in controtendenza è il costo della carne e del pesce con i clienti dei supermercati che guardano con particolare attenzione quelle che sono le offerte: «Se da una parte c'è una grande attenzione al costo di alcuni prodotti, sulla merce da banco sembra che non ci siano delle regole ben precise - sottolinea Claudia Spagnolo -. La carne oramai ha un costo insostenibile, un chilo di macinato quota quasi 12 euro e non stiamo parlando del primo taglio. Ormai per una famiglia di quattro persone mettere la carne in tavola è diventato un vero e proprio lusso che non ci si può permettere, ecco perché il più delle volte preferiamo prodotti precotti o congelati, che hanno sicuramente un costo più abbordabile. Una fettina o una tagliata sono oramai occasionali sulla nostra tavola, quando invece in passato potevano essere delle frequenti alternative a tavola. Per non parlare del pesce che è diventato un lusso per pochi, visto il suo costo elevato. Credo che le giovani famiglie non si rivolgano spesso alle pescherie per acquistare del pesce da mettere in tavola».

