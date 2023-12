Pandoro e panettoni, aumenta il costo: prezzi alle stelle per Natale

Lievitano, non solo gli impasti, ma anche i prezzi. Panettoni e pandoro quest'anno costeranno di più: i prezzi infatti aumentano del +8% rispetto al 2022. E' quanto emerge da una indagine dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha passato a rassegna i prezzi dei re delle tavole natalizie: dai panettoni tradizionali a quelli artigianali passando per il pandoro classico.

L'indagine

L'osservatorio ha effettuato uno screening a 360 gradi sui più tradizionali dolci natalizi effettuando delle veriche costi anche sulle varianti per intolleranti al lattosio e celiaci, a quelle più esotiche (ricette gourmet con aggiunta di pistacchio, mandorle persino il caramello salato che sembra essere il "gusto dell'anno").

Il risultato? Dall’indagine emerge che il prezzo del panettone tradizionale cresce del +9% rispetto allo scorso anno, anche il costo del pandoro classico aumenta del +10%.

I costi (relativi a confezioni da 1 kg per tutti i prodotti): nel 2022 il panettone costava 11,90 euro contro i 12,99 euro del 2023 con un aumento del +9%. E' invece del 10% l'aumento del pandoro che nel 2022 costava 10,93 euro contro gli 11,99 di quest'anno. Il panettone artigianale invece passa dal 40 a 43 euro (+8%).

Chi non può rinunciare alla versione artigianale del panettone, dovrà far fronte a un aumento del +8%. Sempre per il panettone si registrano incrementi notevoli per la versione mini (+14%), per quella gluten free (+9%) e per il panettone vegano (+15%).

I rincari

«Questi rincari influenzeranno le scelte delle famiglie, che dovranno fare i conti con un budget ridotto per i menu natalizi, visto l'aumento generalizzato dei prezzi e di una serie di fattori che mettono sempre più in difficoltà la loro situazione economica: dai costi delle bollette alle rate dei mutui. Questo andamento non fa ben sperare per i consumi natalizi, la cui spesa complessiva si preannuncia, secondo le nostre prime stime, in calo contenuto rispetto al 2022, con forti disparità tra Nord e Sud», segnala la Federconsumatori.