Nel Salento uno dei migliori panettoni al mondo: medaglia di bronzo per Lucarelli

Il suo è tra i migliori panettoni al mondo. Secondo la giuria del Campionato Mondiale “Miglior Panettone del Mondo FIPGC” 2023 - giunto alla quinta edizione -, tenutosi alla Mostra d’Oltremare (Gustus - Salone Professionale Agroalimentare, Enogastronomia e Tecnologia) a Napoli.

Sul podio, con la medaglia di bronzo, è salito lo chef pasticcere di Melissano Francesco Lucarelli.

L'amministrazione comunale

«Un'altra eccellenza, motivo di orgoglio per la Nostra Città - si legge in un post sulla pagina social del Comune - A Francesco i complimenti e gli auguri dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità Melissanese per questo importante successo». Lucarelli si è recato stamane - 24 novembre - in Municipio donando agli amministratori comunali la sua specialità.