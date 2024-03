Tablet in tilt per il concorso al Comune: prova annullata, ora è tutto da rifare

Tutto da rifare. Il concorso per due istruttori amministrativi al Comune di Mola è stato annullato. Come se il 27 febbraio nulla fosse accaduto, o per lo meno, come se anche chi avesse concluso i test non si fosse mai presentato. Nella serata di lunedì, infatti, è stato disposto l’annullamento della prova scritta.

Il corretto svolgimento della stessa fu inficiato dai problemi di natura tecnica che produssero il malfunzionamento dei tablet forniti a ciascun candidato da parte dell’azienda incaricata. Fu svolta correttamente invece, la prova concorsuale per istruttore tecnico geometra. Era il 27 febbraio quando il concorso per i due istruttori amministrativi era diviso in due sessioni. La prima andò “liscia”, la seconda fu interrotta a causa del cattivo funzionamento dei tablet. Il dubbio, che è durato praticamente un paio di settimane, era se rifare in toto il concorso o soltanto per coloro che non erano riusciti a concluderla. La commissione, ovviamente, aveva il coltello puntato, soprattutto per eventuali ricorsi, in un senso o nell’altro. In molti attendevano una risposta immediata sul da farsi, ma la commissione si è presa praticamente un paio di settimane sino alla pubblicazione della delibera avvenuta lunedì. In questo senso, la commissione, nella delibera pubblicata, ha spiegato che non è avvenuto l’abbinamento degli esiti della prima sessione con i candidati, ed avendo annullato la seconda sessione, è da salvaguardare il principio di parità di trattamento di tutti i candidati.

C’è da dire anche che l’azienda appaltatrice, la Seletek, aveva proposto di far rifare il concorso soltanto ai candidati della seconda sessione, indicando anche la data del 18 marzo. Ma, su questo punto, la commissione è stata molto chiara: il lasso temporale intercorrente tra la data dello svolgimento della prima sessione, cioè il 27 febbraio, ed il 18 marzo, quello indicato dall’azienda incaricata per rifare la seconda sessione, costituirebbe un vulnus grave per la parità di trattamento alla luce dell’ampio lasso temporale. Per tutte queste ragioni, concorso annullato in toto e tutto da rifare in una data ancora da stabilire. Dai numeri pubblicati nella delibera, peraltro, si parla di ben 613 candidati totali (per due soli posti).

Nella delibera firmata dal responsabile del settore, Giuseppe Matarrese, si aggiunge anche che «la prova scritta sarà da effettuare con oneri e spese completamente a carico della stessa», cioè dell’azienda appaltatrice. Al momento, non è stata ancora stabilita la data del nuovo concorso. Ancora da chiarire, invece, le ragioni dei problemi tecnici che hanno portato all’annullamento della prova dello scorso 27 febbraio: la stessa Seletek le ha definite “non ancora chiarite e\o ignote”. Al di là dei problemi tecnici,

