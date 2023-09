Caduta in casa, Sophia Loren operata. Non potrà essere a Bari per la cittadinanza onoraria

Era attesa martedì 26 settembre a Bari, per ricevere la cittadinanza onoraria della città e per inaugurare il quarto ristorante in Italia con il suo nome: il Sophia Loren Restaurant, appunto. Invece, la diva non ci sarà: una brutta caduta nella sua casa di Ginevra è costata cara all'attrice di 89 anni.

Sophia Loren caduta in casa

La Loren sarebbe caduta questa mattina e subito trasportata in ospedale dove le sono state riscontrate alcune fratture. E' stata immediatamente operata, ma ora la aspetta un periodo lungo di riposo e riabilitazione. Annullati quindi gli impegni mondani, compreso il viaggio a Bari.