Autovelox, multa annullata: la targa dell'auto non si legge, il giudice cancella il verbale

Autovelox Trepuzzi: annullato l’ennesimo verbale. Per il Giudice di Pace di Lecce il verbale è del tutto illegittimo, non essendo stata fornita in giudizio la prova della presunta infrazione. In particolare, per il GdP: la targa del veicolo è illeggibile e manca lo scontrino riportante la velocità dello stesso; mancano il deposito del contratto di appalto tra il Comune e la ditta vincitrice dello stesso e le relative verifiche e tarature richieste dall’Ente comunale, quindi attesa la mancata contestazione immediata, non vi è prova dell’infrazione, ne’ della corretta installazione e del corretto funzionamento dell’apparecchiatura, che peraltro non risulta idoneamente segnalata ed è stata installata su di una strada che dagli atti di causa non risulta tra quelle indicate dal Prefetto, che consentono la contestazione differita dell’infrazione.

Il calendario per gennaio 2023

Intanto il comando della Polizia Locale di Trepuzzi comunica il calendario dei controlli che saranno effettuati mediante rilevazione automatica (Autovelox fisso) dei limiti di velocità dei veicoli sul territorio comunale di propria competenza, sulla S.S. 613 e precisamente in direzione Lecce, al Km. 24+250 ed in direzione Brindisi al km. 23+700.

Direzione Brindisi al km. 23+700

Dal 01/01/2023 al 31/01/2023

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Direzione Lecce, al Km. 24+250

Da sabato 07/01/2023 a giovedì 12/01/2023

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00

Direzione Lecce, al Km. 24+250

Da sabato 21/01/2023 a giovedì 26/01/2023

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00