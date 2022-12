Il consigliere non riceve la pec di convocazione: annullato il Consiglio comunale

Il capogruppo di minoranza non riceve la convocazione del Consiglio comunale e l’assemblea – dopo aver deliberato sul primo punto all’ordine del giorno – viene annullata. È successo ieri a Racale: al consigliere del gruppo “Racale #NoiCiSiamo”, Davide Gaetani, non è stata inviata la pec con la quale si convocava il Consiglio. E la seduta è stata invalidata.

«È la dimostrazione - commenta Gaetani - della superficialità con cui questa maggioranza amministra. Comprendo che possano esserci delle sviste dato il carico di lavoro degli impiegati comunali ma ritengo assurdo che la presidente del Consiglio non abbia fatto un controllo al fine di verificare l'avvenuta convocazione di tutti i consiglieri e quindi la conseguente validità della convocazione dell’assise. Ciò dimostra, ancora una volta, la superficialità, il loro essere leggeri nell’amministrare questa città. Questo atteggiamento non fa altro che ripercuotersi sul paese e sui cittadini, palesando inoltre il reale stato dell’ente. È un atteggiamento ormai che fa parte purtroppo del DNA di questa amministrazione».

Il sindaco

Ammette l’irregolarità il primo cittadino, Antonio Salsetti. «Una volta appresa la questione ci siamo subito attivati per verificare e appurare l’anomalia. Effettivamente l’errore c’è stato e ancora oggi non riusciamo a capire come sia potuto accadere. L’impiegata ha utilizzato, come di consueto, la procedura per notificare ai consiglieri e agli assessori la convocazione dell’assise: tutti hanno ricevuto la pec a eccezione del consigliere Gaetani. Stiamo ancora verificando quale possa essere stato il problema ma, ci tengo a sottolineare, che riscontrata l’anomalia già nel pomeriggio di giovedì abbiamo riconvocato, nelle 24 ore successive, un nuovo Consiglio. È stato un errore non controllare, certamente, ma staremo più attenti in futuro». L’assise, intanto, riconvocata nel pomeriggio di oggi, alle 18, ha discusso e votato gli undici punti all’ordine del giorno tra cui diverse variazioni al bilancio.