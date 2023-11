Salento: ancora un verbale nullo: «Autovelox non segnalato bene»

Ancora una multa da autovelox stralciata. Il giudice di pace di Lecce ha accolto il ricorso, proposto dall’avvocato Alfredo Matranga, annullando così un verbale elevato dalla Polizia Locale di Galatina per un presunto eccesso di velocità sulla statale Gallipoli - Lecce.

Le motivazioni dell'annullamento

In particolare, con recentissima sentenza il giudice ha annullato il verbale, ritenendo fondate tutte le doglianze mosse dall’automobilista ricorrente, in quanto il mancato deposito della completa documentazione da parte del Comune comporta «la mancanza di prova della presunta violazione», inoltre secondo il giudice «dalle foto dell’auto della presunta infrazione, non si può leggere la targa, infine manca il deposito del contratto di appalto tra il Comune resistente e la ditta vincitrice dello stesso, e le relative verifiche e tarature richieste dall’Ente». Quindi, secondo il giudicante «attesa la mancata contestazione immediata non vi è prova della infrazione, né della corretta installazione e del corretto funzionamento dell’apparecchiatura».

Il legale



«Siamo soddisfatti – ha commentato l’avvocato Matranga. Nel caso di specie, inoltre, il giudice di pace, richiamando peraltro pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità del verbale impugnato anche per l’assenza di una inidonea segnalazione dello strumento di rilevazione, nonché per la circostanza che non risulta dagli atti che la strada dove è stata rilevata l’infrazione in questione rientri tra quelle che l’articolo 201 del Codice della strada, dopo la recente modifica, ha escluso dall’obbligo di contestazione immediata nel caso di strade indicate dal Prefetto di Lecce con apposito decreto». L’ennesima tagliola del giudice di pace di Lecce sui verbali da autovelox, segue quella delle scorse settimane che aveva registrato l’annullamento di altre multe in più tratti stradali del Salento.



