Sophia Loren operata d'urgenza, come sta ora l'attrice: le sue condizioni di salute

Sophia Loren, l'iconica attrice italiana che ha celebrato il suo 89° compleanno il 20 settembre scorso, ha dovuto recentemente sottoporsi ad un'operazione d'urgenza a seguito di una sfortunata caduta avvenuta all'interno della sua abitazione di Ginevra, in Svizzera. Secondo quanto emerge, la caduta le ha causato molteplici fratture nell'area dell'anca. La curiosità e la preoccupazione del pubblico italiano crescono a dismisura riguardo alla condizione attuale di questa leggenda del cinema italiano, con la speranza di poterla presto rivedere di nuovo in pubblico. Ma come sta adesso quella che è probabilmente l'attrice italiana più celebre di sempre? Andiamo a scoprire insieme cosa è successo e come sta adesso. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB