Il ministro Franceschini ringrazia il teatro Petruzzelli

Il linguaggio della nuova musica colta non solo non è necessariamente ostico come ancora oggi erroneamente si crede, ma può invece riservare delle piacevolissime sorprese. Come quelle ascoltate negli otto appuntamenti di “Aus Italien”, progetto dedicato ad otto compositori italiani contemporanei che la Fondazione Petruzzelli ha presentato esclusivamente in streaming nella prima metà di quest’anno, periodo di grande difficoltà per tutti e con i teatri chiusi al pubblico.

Un atto di coraggio premiato dagli ascolti, con oltre 145.000 visualizzazioni, e dalle parole del ministro della Cultura Dario Franceschini che si è complimentato in un video con l’ente lirico barese, applaudendo alla «bellissima iniziativa».

Musica contemporanea al Petruzzelli: Franceschini: «Bellissima iniziativa»