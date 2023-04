Blanco duetta con Mina nel nuovo album "Innamorato"

Insieme cantano "Un briciolo Di allegria"

Milano, 14 apr. (askanews) - "Innamorato di tante cose, non solo dell'amore, della vita e di tante sfumature". Così Blanco racconta il senso del suo nuovo album in studio, il secondo, "Innamorato". Il cantante lo definisce "un disco di transizione", in cui spicca il duetto con una leggenda della musica italiana, Mina. I due cantano insieme "Un briciolo di allegria".

"Non l'ho mai conosciuta, so che può sembrare strano, quando abbiamo fatto riunione sul disco, il brano Un Briciolo Di Allegria non mi convinceva, allora abbiamo pensato che poteva essere il pezzo giusto per una collaborazione anche se io non ne faccio molte. Mi hanno chiesto chi avrei voluto e io ho detto Mina, mi hanno risposto che ero pazzo, poi ci sono stati dei contatti, lei ha detto che le piaceva la rabbia che avevo e ha accettato di cantare il brano -ha spiegato Blanco raccontando come è nata la collaborazione - Per me lei resta una dea, ascolto moltissimo la sua musica. Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso. Quello che mi piace di Mina è che è sparita, ma la sua musica resta".