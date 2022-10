Il ristorante di Sophia Loren anche in Puglia: l’apertura a metà novembre

Dopo Firenze e Milano, il “Sophia Loren Restaurant - Original Italian Food” sbarcherà a Bari con una nuova apertura prevista per metà novembre. Sorgerà quindi nel capoluogo pugliese il terzo anello della catena di ristoranti dedicata all’attrice napoletana Sophia Loren.

«Ho abbracciato da subito con molto entusiasmo questo progetto - racconta l’attrice due volte premio Oscar - perché racchiude in sé alcune delle cose che amo di più: la cucina italiana e partenopea, i momenti di condivisione attorno a un tavolo con la mia famiglia e i miei amici e poi diversi dei personaggi che ho interpretato sono in qualche modo legati alla cucina. Sono contenta che il viaggio prosegua in città straordinarie».

L'apertura il mese prossimo

Anche a Bari, quindi, già da metà novembre, il ristorante Sophia Loren offrirà un servizio di ristorazione, bar, caffetteria, pasticceria e cocktail&wine bar, con un menu italiano tradizionale ma esclusivo e ricercato per un pubblico attento ed esigente. «Questo progetto innovativo e ambizioso è iniziato nel 2014. Prosegue ora con Milano – evidenzia l’imprenditore Cimmino – e la prossima tappa sarà Bari con apertura a metà novembre. Sophia Loren, musa ispiratrice del progetto che oltrepassa qualsiasi confine geografico e generazionale, continuerà ad accompagnarci in questo percorso». E quindi anche in Puglia.