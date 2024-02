Lavoro, i carabinieri cercano tecnici da assumere: via al concorso. Ecco i profili ricercati e i termini per la presentazione delle domande

Veterinari, psicologi, medici e amministrativi in divisa. I carabinieri offrono un lavoro e assumono tecnici per l'arma. Via al concorso per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri.

Decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalità ed in difesa dei più deboli.

La particolarità del ruolo tecnico è quella di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalità al servizio dell’Istituzione.

