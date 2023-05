Una notte europea al museo: ecco i luoghi da visitare in Puglia

Nella settimana in cui si è ricordata la giornata dell'Europa, torna sabato 13 maggio, per la diciannovesima edizione, la notte europea dei musei. Anche in Puglia sarà possibile visitare le collezioni più belle negli istituti e nei luoghi di cultura. L'iniziativa è organizzata dal ministero della cultura francese e patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'Icom, il consiglio internazionale dei musei.

L'iniziativa

I musei saranno aperti straordinariamente anche di sera ad un costo simbolico di un euro. L'obiettivo della manifestazione è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale nazionale ed europea.

Scorri per scoprire i luoghi della cultura e gli orari



Provincia di Taranto

Apertura serale per il MarTa, il museo archeologico di Taranto, dalle 20 alle 23. I visitatori potranno ammirare la mostra Athenaion, allestita nella sala mostre del museo, oltre alla mostra realizzata nel chiostro dal comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo - Taranto 2026.

Ogni trenta minuti, saranno effettuati dei focus tematici sulla collezione Ricciradi e sul gruppo scultoreo di Orfeo e le Sirene.

Provincia di Lecce

Aderisce all'iniziativa il Must di Lecce, il museo storico della città.

I visitatori potranno ammirare gli spazi all'interno dell'ex monastero di Santa Chiara tra le opere del patrimonio civico comunale, la sezione archeologica e le sculture di arte contemporanea.

Provincia di Bari

- A Monopoli partecipano alla notte dei musei i due musei della città: il museo diocesano e quello di Romualdo, entrambi aperti straordinariamente fino alle 22. Nel museo diocesano, allestito nelle sale dell'ex seminario vescovile, la scrittrice Rosi Brescia presenterà alle 18,30 il libro di poesie di Giusy Carminucci. A seguire spazio a "Geografie emozionali" con letture e commenti musicali del tenore Paolo Frallonardo. Il museo di Romualdo, invece, aprirà le sue porte alle 19,30 per far immergere i visitatori in un'atmosfera diversa tra tombe messapiche e altomedievali, resti della cripta della cattedrale romanica, capitelli e architravi del XII secolo.

- Anche il museo Jatta di Ruvo di Puglia parteciperà all'iniziativa europea. Dopo il ritorno dal museo archeologico di Napoli, sarà l'occasione per i visitatori per ammirare il grande cratere apulo a figure rosse del pittore Di Dario, rinvenuto nella città pugliese nella prima metà dell'800 in una tomba a semicamera. I visitatori, nell'insolito orario serale fino alle 23, lo potranno apprezzare nel corso dell'esposiozione "Atlante - L'uomo che sosteneva il mondo", allestita nel "Grottone" di Palazzo Jatta.