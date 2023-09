Società di trasporto pubblico e scuole salentine pronte a ripartire per accompagnare e accogliere gli studenti in vista di un nuovo corso di studi. Peserà stavolta sulle spalle delle famiglie l’aumento del costo dei biglietti che è stato di recente adeguato agli indici Istat. Ma comunque saranno in tanti ad usufruire del bonus trasporti del governo nazionale.

L'inzio delle lezioni

Dal 14 settembre, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico pugliese, le scuole riapriranno e le aziende del Consorzio regionale dei trasporti e Ferrovie Sud-Est saranno pronte a servire migliaia di pendolari frequentanti, nella maggior parte, gli istituti superiori. Dopo le lamentele dello scorso anno in alcune linee provinciali, la Stp di Terra d’Otranto partirà con tutte le linee potenziate. In particolare, la società garantirà un’offerta di 783 corse al giorno con 110 turni per una percorrenza giornaliera di quasi 18mila chilometri, e passeggeri stimati in poco più di 10mila. Casi limite di bus sovraffollati e disservizi registrati in passato in alcune tratte non dovrebbero più manifestarsi e l’insufficienza di mezzi, ad esempio, sulla Lecce-Porto Cesareo è stata risolta con un incremento delle corse da San Pietro e Lequile e da Copertino e Leverano.

I potenziamenti

«I potenziamenti già previsti in precedenza sono stati confermati anche a decorrere dal 14 settembre così come da calendario regionale - fa sapere Vincenzo Toma responsabile dell’Esercizio Stp Lecce -. Sappiamo già che i primi giorni saranno quelli più caotici perché le scuole nel corso del primo mese fanno un orario differenziato per poi riallinearsi durante il resto dell’anno con l’orario definitivo. Confermiamo tutte le nuove linee autorizzate dalla Regione e stabilite dalla Provincia. Riguardo ai costi c’è stato un lieve aumento stabilito a livello regionale secondo i dati Istat, tuttavia parliamo di cifre comunque basse. Sicuramente in tanti usufruiranno del bonus trasporti del governo e si è in attesa di un rifinanziamento di questo aiuto».

Il click day per ottenere il bonus avviato il primo di settembre, è andato in tilt in poco tempo e ora se ne riparla il 1° ottobre per le ulteriori domande. Il contributo, fino a 60 euro, consente di acquistare abbonamenti, mensili o annuali, a bus, metro e treni. Intanto la Regione, a luglio scorso ha deliberato l’adeguamento obbligatorio tariffario dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale, all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (detto Nic) salito al +8,1%.

La Provincia in campo

In campo nel settore trasporti anche l’ente Provincia di Lecce che sul finire dello scorso anno scolastico, aveva attivato nuove linee per gli studenti pendolari che frequentano le scuole superiori del Sud Salento e, in particolare, del bacino di Tricase, Alessano e Poggiardo. Con l’autorizzazione regionale e il finanziamento di corse aggiuntive sono state raddoppiate le corse nelle tratte da Otranto-Uggiano-Minervino-Giuggianello-Sanarica-Botrugno-SanCassiano-Nociglia-Surano-Tricase fino ad Alessano; da Santa Maria di Leuca-Gagliano-Alessano-Tricase-Andrano fino a Poggiardo e da Ugento-Presicce-Acquarica-Specchia-Montesano fino a Tricase. Nel complesso, sono state coinvolte 7 linee, 15 nuove corse, 350 km e oltre 160mila km di percorrenza. «Come ente provincia, lo scorso anno scolastico abbiamo fatto un lavoro di sinergia dal basso, che ha coinvolto gli uffici provinciali e la Regione, e siamo riusciti ad arrivare in tempo per garantire due diritti fondamentali, il diritto alla mobilità degli studenti e il diritto allo studio - spiega Fabio Tarantino consigliere provinciale delegato alla Rete scolastica e il diritto allo studio -. Quest’anno avvieremo all’inizio delle lezioni un monitoraggio con le scuole su tale settore nel corso del primo mese e poi valuteremo eventuali interventi di potenziamento da effettuare».

Anche i presidi degli istituti superiori si mobilitano. Chiara Vantaggiato, dirigente scolastica dell’Istituto superiore “Salvemini” di Alessano, a fine luglio ha inoltrato il calendario scolastico della sua scuola a tutte le società di trasporti salentine. «Posso dire che sono attualmente in contatto con Stp Lecce per aggiornamenti in merito alla presenza di corse sin da lunedì prossimo - spiega -. Pubblicheremo sul sito della nostra scuola eventuali novità riguardo alla presenza di corse aggiuntive, in quanto sono garantite per il momento le corse ordinarie che comunque consentono l’arrivo ad Alessano».