Influenza, casi oltre la media in Puglia, soprattutto tra i bambini. Il picco a Natale

Aumenta il numero di casi di influenza in Puglia, una crescita importante e superiore alla media stagionale. Lo rileva il monitoraggio settimanale della rete dei medici «sentinella» che evidenzia anche come «a tale aumento concorrono diversi virus respiratori». Nell'ultima settimana di novembre, l'incidenza è passata da circa 5 casi su mille abitanti a sette casi su mille abitanti e la fascia d'età più colpita è quella dei bambini tra i 5 e i 10 anni, dove i casi sono dieci su mille. Il picco è atteso per Natale.