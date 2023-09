Caro scuola, libri, zaini e cancelleria: costi in aumento del 10%. Colpa dell'inflazione. Ecco quanto costano e come risparmiare

La campanella in Puglia suonerà il 14 settembre. Ma il rientro in classe quest'anno costerà il 10% in più alle famiglie degli studenti che dovranno fare i conti con l'inflazione che fa lievitare i costi di libri, zaini e cancelleria. Un aumento rispetto al 2022, che tradotto in cifre, stando alle rilevazioni dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, si attesta complessivamente a 1108 euro per ciascun studente. S tratta, secondo i consumatori, di spese proibitive per le famiglie che non possono contare su bonus e agevolazioni perché insufficienti a garantire lo studio.