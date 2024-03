Aumento dei prezzi dei grattini in tutta la città di Lecce (addio ai ticket da 0,60 centesimi), introduzione della tariffazione progressiva nelle zone più centrali (con ticket da 3 euro dopo la terza ora) e allargamento delle zone di sosta tariffate (quartiere Stadio, San Pio, via Taranto). E poi stalli a pagamento nei festivi e fino a mezzanotte durante le festività natalizie e nel periodo estivo.

È quanto prevede il Piano economico finanziario (Pef) della nuova Sgm relativo alla sosta in città. Il documento, complementare a quello realizzato per il servizio di Trasporto pubblico locale, è al vaglio della commissione Mobilità e approderà presto in Consiglio comunale per l’approvazione finale. Il piano prevede numerose novità per quanto riguarda la gestione della sosta tariffata su strada e dei parcheggi di interscambio del Comune di Lecce.

Una rivoluzione che riguarda, principalmente le tariffe in vigore. A oggi i costi e gli orari di tariffazione variano a seconda delle zone della città e vanno dai 0,60 centesimi previsti nelle zone classificate con i colori celeste e verde; 1,10 euro nelle zone blu; 1,30 nella zona arancione e fino a massimo di 1,50 all’ora nelle zone rosse.

I rincari maggiori entreranno in vigore dal 2026 ma già da quest’anno sono in programma alcuni ritocchi al rialzo dei prezzi.

Tutti i dettagli

Tra il 2024 e il 2025, infatti, è prevista la variazione dell’orario di tariffazione nelle zone da mezza a intera giornata. Nei pressi del Tribunale penale o in alcune strade del quartiere San Lazzaro, ad esempio, dove a oggi si paga solo dalle 9 alle 14, con l’entrata in vigore del Pef, sarà attivata la tariffazione pomeridiana fino alle 21.

Addio alle tariffe a 0,60 centesimi. In alcune strade a ridosso della Villa Comunale o nei pressi di Torre del Parco si passerà alla tariffa minima di 1 euro a esclusione dell'area di sosta presente in Piazza Filippo Muratore, di fronte all'Ospedale Vito Fazzi.

Un incremento maggiore è previsto nelle zone di viale Gallipoli e viale Università dove si passerà da 0,60 centesimi o 1,10 centesimi a 1,30 all’ora.

Ma i rincari più importanti ci saranno nel triennio 2026-2028 quando è fissata una riorganizzazione generale delle tariffe con grattini da 1,20 1,70 e 2 euro nelle zone più centrali alta intensità di traffico. Per queste ultime, come ad esempio nel centro storico o nei pressi di piazza Mazzini, sarà introdotta la tariffa progressiva che prevede un aumento dei costi a seconda della durata del parcheggio: 2 euro per la 1° ora, 2,50 per la 2° ora e 3 euro dalla terza ora.

Altra novità riguarda la tariffazione nei giorni festivi: il parcheggio sarà a pagamento anche di domenica e in tutti i giorni rossi da calendario. La sosta si pagherà in tutta la città sempre dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21 ad eccezione delle settimane di festività natalizie (8 dicembre – 6 gennaio) e durante il periodo estivo (15 giugno - 15 settembre) dove la tariffazione sarà estesa fino alle 24.

Dal 2029, invece, ci sarà l’ampliamento al di fuori della circonvallazione interna della Zona di particolare rilevanza urbanistica (Zpru). In queste aree è prevista l'estensione delle zone di sosta tariffata.

Si pagherà, ad esempio, in alcune strade del quartiere Stadio, San Pio, zona Ferrovie Casermette e su via Taranto. A questi si aggiungeranno i 1000 stalli del parcheggio interrato dell’Hub dell’Intermodalità che sarà gestito dalla società partecipata. In città, quindi, aumenteranno gli stalli a pagamento a discapito di quelli gratuiti per un totale di 3.060 strisce blu in più (da 6.014 stalli a pagamento nel 2024 a 8.527 nel 2032).

Le modifiche ai prezzi dei grattini, l’introduzione della tariffazione progressiva e l’estensione delle aree tariffate porteranno a un aumento dei ricavi della sosta che passerà da 5.256.079 euro nel 2024 a 7.064.574 nel 2032. Nel corso dell’affidamento è previsto un investimento complessivo di circa un milione di euro per la sostituzione di 143 parcometri che diventeranno smart di nuova generazione (con una implementazione degli apparecchi per una dotazione complessiva di 200) dotati di pannello fotovoltaico per la ricarica delle batterie, touch screen, lettore di tessere bancarie e dispositivo per il mobile payment.

I nuovi parcometri consentiranno una migliore fruizione dei parcheggi. Sarà possibile pagare e prolungare la sosta da qualunque dispositivo. In futuro, poi, non sarà più necessario per l’utente esporre il ticket: i controlli saranno basati esclusivamente sulla verifica della targa. Inoltre tramite i nuovi dispositivi si potranno ottenere informazioni sul trasporto pubblico, pagare il titolo di viaggio e le sanzioni emesse dagli ausiliari del traffico. L'orizzonte temporale del Pef della sosta tariffata e dei parcheggi è pari a 9 anni.