Bari-Napoli, parte il primo treno diretto. Ma quello con cambio ci mette meno tempo

Domani sarà inaugurato il primo treno che collegherà direttamente Bari a Napoli: 4 ore e 10 minuti al costo di 36 euro. "Oggi - fa notare Aduc - un treno con cambio ci mette 3 ore e 38 minuti. E’ probabile quindi che il farmaco utilizzato per combattere la malattia abbia solo peggiorato il morbo. Ragion per cui crediamo occorra porre attenzione ai medici del ministero dei Trasporti che hanno prescritto questo farmaco".





Più tempo, ma costi inferiori

Stando a quanto rileva Aduc, con il treno diretto si impiegano circa 30 minuti in più rispetto al treno (con cambio) più veloce. Ma si risparmano circa 16 euro.



Realtà 1. "L’attuale collegamento ferroviario tra il capoluogo pugliese e quello napoletano - il treno più veloce - prevede un cambio a Caserta di 13 minuti e un tempo complessivo di percorrenza di 3 ore e 38 minuti al costo di 51,70 euro.

Ce ne sono anche altri - sempre al costo di euro 51,70 - con tempi di 3 ore 58 minuti, 4 ore e 2 minuti, 4 ore e 6 minuti, 4 ore e 9 minuti… tutti tempi comunque inferiori - attesa per il cambio a Caserta inclusa - al treno diretto (4 ore e 10 minuti). L’unico motivo per cui si dovrebbe prendere il treno diretto, a parte gusti o esigenze particolari, è che si risparmierebbero 15,70 euro (51,70 - 36,00)".

L'opzione autobus



Realtà 2. Il collegamento in autobus tra Bari e Napoli - il più veloce - prevede un tempo di 2 ore e 50 minuti e un costo di 25 euro.



"Nel 2023 - notano polemicamente da Aduc - stiamo ancora parlando di un collegamento ferroviario precario tra le due capitali economiche del sud, Bari e Napoli. Si tratta di 219 Km che, in altre parti della penisola si percorrono in meno di un’ora. Questo è il nostro Belpaese. Ma il grave di questo lancio del collegamento diretto è che ci vorrà ancora più tempo".