Paura nel primo pomeriggio: crolla il solaio di un garage

Un garage è improvvisamente crollato a Lizzanello. La fortuna ha voluto che in quel momento nessuno fosse presente in casa o nei paraggi e per questo non si registrano feriti.

Il proprietario dell'immobile stava rientrando quando il solaio del suo cortile coperto è caduto al suolo, intorno alle 15, in via Cosimo De Giorgi, nel centro storico.

I rilievi



Sono ancora in corso rilievi sul luogo dell'accaduto. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione e l'organizzazione europea di prevenzione e volontariato di Protezione Civile di Lizzanello.