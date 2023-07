Incendio nella notte: distrutto il gabbiotto dei parcheggi

Ancora un incendio ai danni di strutture sul mare. Questa volta è toccato al chioschetto dell'area parcheggio “Lux Summer”, a Pescoluse, marina di Salve.

A fuoco il gabbiotto

Il rogo si è sviluppato intorno alle 23.30 ed ha interessato il gabbiotto in legno dell'area parcheggio. L'attività si occupa anche dell'affitto di ombrelloni e lettini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le indagini sull'accaduto sono in mano ai poliziotti del commissariato di Taurisano, che hanno avviato tutti gli accertamenti per scoprire, insieme ai vigili del fuoco, se le fiamme siano scoppiate per cause accidentali o se, invece, dietro ci sia la mano di qualcuno.

Le indagini

Potrebbero rivelarsi utili le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Solo qualche giorno fa, nella vicina Torre Pali, erano state date alle fiamme le strutture del lounge bar “Saleé”.