Incidente all'alba: in sei sull'Alfa Mito cappottati sugli scogli. In ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina all'alba sul lungomare San Giorgio, all'altezza della spiaggia dell'acquedotto, a Bari. In sei a bordo di un'Alfa Mito si sono cappottati andando a finire con l'auto capovolta sugli scogli. I feriti sono stati portati tutti in ospedale ma fortunatamente non corrono pericolo di vita.