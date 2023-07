Incidente tra tre auto sulla via del mare: un ferito in codice rosso

Tre auto coinvolte e un ragazzo in ospedale in codice rosso. È il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada che collega Presicce-Acquarica a Lido Marini, nel Salento. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23.30 ed ha coinvolto una Fiat Panda, una Audi TT e una Saab.

La dinamica

Per cause ancora in corso di accertamento, sembra che l'uomo alla guida della Panda abbia tamponato l'Audi, per poi finire sulla corsia opposta e, quindi, impattare con la Saab, che stava sopraggiungendo dall'altro senso di marcia.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della Fiat, un giovane del posto.

Sul luogo dell'incidente sono giunte due ambulanze del 118 e il malcapitato è stato trasportato al pronto soccorso del “Cardinale Panico” di Tricase, in codice rosso. Fortunatamente la sua vita non è in pericolo. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, mentre i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase. Spetterà ai militari, ora, ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. A causa del sinistro, la provinciale è rimasta chiusa per alcune ore, con notevoli disagi per il traffico da e verso la località marina di Ugento.