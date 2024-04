Scoppia l'incendio in un appartamento nel centro storico: un uomo muore carbonizzato

Un uomo di 82 anni è morto questa sera in un incendio divampato nella propria abitazione a San Giorgio Jonico in provincia di Taranto. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini. In un primo momento, l'anziano - che viveva solo in un'abitazione del centro storico - era dato per disperso, ma poi il suo cadavere è stato ritrovato dai soccorritori disteso sul letto della sua camera.

L'uomo viveva da solo in un appartamento nel centro storico: immediati sono stati i soccorsi con l'arrivo dei Vigili del fuoco ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica del rogo.