Incendi boschivi, riunione operativa per contrastare l'emergenza nel Salento

Nel Salento è già emergenza incendi in vista della stagione estiva. Il prefetto di Lecce Luca Rotondi infatti oggi - 17 aprile - ha presieduto una riunione finalizzata a fare il punto sulle misure e strutture messe in campo per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e per la gestione della emergenze.

L'incontro col prefetto

Dalla Regione Puglia, competente per la pianificazione e il coordinamento, grazie a fondi di derivazione europea, arriveranno ulteriori mezzi aerei e altri mezzi in uso ad Arif che a sua volta metterà a disposizione su tutto il territorio regionale 60 droni con telecamere, anche termiche, tecnologicamente avanzate, mentre l'Arma dei carabinieri garantirà la possibilità di utilizzo di un elicottero.

All'incontro hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, i comandanti di vigili del fuoco, polizia stradale, polizia provinciale, gruppo carabinieri forestali, capitaneria di porto, aeronautica militare, nonché i rappresentanti della Regione Puglia e del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile e, in collegamento da remoto, i referenti dei Comuni della provincia, di Arif e i soggetti gestori della rete viaria e ferroviaria.

I dati

Dall'analisi dei dati relativi alla scorsa stagione estiva, è emerso un incremento degli incendi di vegetazione e sterpaglie in numerose aree del territorio provinciale. È stato quindi rivolto un forte invito, ha spiegato la prefettura, agli amministratori locali per sensibilizzare i privati sulla necessità di porre in essere le necessarie opere preventive sui terreni, per evitare di incorrere in responsabilità amministrative e penali.