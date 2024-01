Taranto, palazzina a rischio crollo nel rione Tamburi: 55 persone evacuate

Sono 55 le persone residenti in una palazzina di via Galeso, al quartiere Tamburi di Taranto, che ieri sera - 30 gennaio - hanno dovuto abbandonare in tutta fretta le proprie abitazioni per il rischio di crollo dello stabile. Diciannove le famiglie interessate.

L'allarme lanciato da una inquilina

È stata una inquilina, che aveva avvertito dei rumori sospetti, a notare il distacco di intonaco da un muro portante e ad allertare l'amministratore di condominio. Quest'ultimo a sua volta ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno riscontrato lesioni in diversi punti della palazzina e ordinato lo sgombero per il pericolo di cedimento strutturale. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia e i tecnici municipali per le verifiche statiche e gli adempimenti necessari.

Alcuni residenti sono stati ospitati da familiari o conoscenti, altri hanno trovato accoglienza in B&B e hotel grazie all'interessamento del Comune, senza sapere peraltro quando potranno riprendere possesso delle proprie case.

Una ditta specializzata, a quanto si è appreso, ha provveduto a disattivare la fornitura di gas della palazzina mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche di natura statica.