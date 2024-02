Incidente sul lavoro: crolla il solaio durante la ristrutturazione: tre operai feriti

Tre operai feriti nel crollo di una volta stella in fase di ristrutturazione a Squinzano. L’improvviso distacco della struttura, avvenuta nel primo pomeriggio, ha travolto l’impalcatura su cui i tre uomini, tutti salentini e impiegati per un’azienda edile di Trepuzzi, erano a lavoro. Il crollo ha trascinato per terra gli operai, che nella caduta sono stati anche travolti da alcuni pezzi di pietra.

Cosa è successo

Il forte boato ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti della zona che hanno attivato la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118.

I sanitari intervenuti sul posto, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, hanno disposto il ricovero al “Fazzi” di Lecce di un operaio, le cui condizioni sono apparse più gravi, mentre per gli altri due il trasferimento all’ospedale di Copertino. Sul posto per i rilievi e analizzare le cause del crollo sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.