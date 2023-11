Incidente sul lavoro: imbianchino cade dall'impalcatura e finisce in ospedale

Ennesimo incidente sul lavoro e tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri all'interno di un cantiere edili a Santa Caterina, marina di Nardò. L'incidente si è verificato poco dopo le 14.

Imbianchino precipita dall'impalcatura

Un imbianchino 50enne di Veglie, operaio di un'azienda edile, mentre era impegnato a svolgere dei lavori di ristrutturazione sulla facciata di un'abitazione a più piani ha perso l'equilibrio ed è precipitato dall'impalcatura. Nella caduta da un'altezza di circa 7 metri - forse a causa di un movimento errato o di un malore improvviso l'uomo ha sbattuto violentemente sul pavimento, riportando gravi ferite al torace e agli arti.

L'allarme dei colleghi

L'allarme con richiesta di soccorsi alla centrale operativa del 118 è stata lanciata dai colleghi dell'operaio, che dopo aver sentito il tonfo, sono stati tra i primi a soccorrere il ferito.

I sanitari intervenuti sul posto, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, ne hanno disposto il ricovero in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

I soccorsi

In pronto soccorso il 50enne è stato sottoposto ad approfonditi accertamenti diagnostici e poi trasferito nel reparto di chirurgia toracica dove verrà monitorato per le prossime ore. Il quadro clinico resta stabile, e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri della stazione di Nardò e gli ispettori dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl, per i rilievi del caso. L'ultimo episodio fa risuonare dunque l'allarme sicurezza sul lavoro, con diversi incidenti, due purtroppo anche mortali, avvenuti in Salento negli ultimi mesi.