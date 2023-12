Incidente sul lavoro, operaio cade dall'impalcatura: è grave in ospedale

Incidente sul lavoro nel Salento: un operaio cade dall'impalcatura su cui stava lavorando e resta gravemente ferito agli arti inferiori.

La vittima

Un 27enne operaio albanese è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Lecce dopo l'incidente che è accaduto in mattinata in un cantiere edile a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano.

L'intervento chirurgico



Sottoposto alle prime cure in pronto soccorso, il giovane è stato trasferito in sala operatoria per essere sottoposto ad intervento chirurgico. La sua prognosi resta riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.



Sul posto per avviare le indagini e verificare lo stato dei luoghi sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.